Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat-Niksar Karayolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

'ta H.K. (68) idaresindeki 34 KBY 288 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında Ö.A. (44) yönetimindeki 60 ABB 393 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada, 34 KBY 288 plakalı otomobilde bulunan K.K. (29), Ç.A. (11), İ.A. (53) ve S.K. (48) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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