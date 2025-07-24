Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Tokat-Niksar Karayolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta H.K. (68) idaresindeki 34 KBY 288 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında Ö.A. (44) yönetimindeki 60 ABB 393 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada, 34 KBY 288 plakalı otomobilde bulunan K.K. (29), Ç.A. (11), İ.A. (53) ve S.K. (48) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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