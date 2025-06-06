Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
Tokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Tokat'ın Artova ilçesinde devrilerek araziye savrulan araçta 6 kişi yaralandı.
Kaza Artova-Zile kara yolu Bayırlı köyü mevkisinde meydana geldi.
Gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada E.C, A.C, S.C, Ç.C, G.C. ve S.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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