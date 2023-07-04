Tokat'ta PKK terör örgütüne ait sığınak bulundu: Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tokat'ta geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak bulundu. Sığınakta kullanılmış ve çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tokat'ta PKK terör örgütüne ait sığınak bulundu: Yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Reşadiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda geçmiş yıllarda /KCK örgütü mensupları tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bir çoğunun kullanılmış ve çürümüş olduğu belirlenirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edildi.

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