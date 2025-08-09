Tokat’ta sabıkalı hırsıza 26 yıl hapis cezası

14 Temmuz 2020 tarihinde Tokat Tapu İl Müdürlüğü’ne hırsızlık amacıyla giren ve saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderilen Ö.P., tahliyesinin ardından yeniden suç işledi.

10 Şubat 2025’te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de aynı suçtan yakalanan Ö.P. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 YIL 10 AY HAPİS

Hakkındaki yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından karar duruşması görülen Ö.P., farklı hırsızlık dosyalarından toplam 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.