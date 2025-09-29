Tokat'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Tokat'ta Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Sahte alkollü içki alışverişi yapan D.C. ve Ö.T., gözaltına alındı.
Zanlıların üzerinde ve çevrede yapılan aramalarda toplam 68 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri ilçede operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.
- Sahte İçki
- Gözaltı
- Tokat