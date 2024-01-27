Tokat'ta şantiye yangını sonrası patlama yaşandı

Tokat'ta bir inşaatta meydana gelen yangın sonrası depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırdı.

Tokat'ta şantiye yangını sonrası patlama yaşandı

Yangın, kent merkezi Yeniyurt Mahallesi’nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında meydana geldi.

Şantiyenin yatakhane bölümünde başlayan yangın, depoya sıçradı. Yangın ile birlikte depoda bulunan oksijen tüpleri patladı.

sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında bir vatandaşın dumandan etkilenen köpeği kucağında çıkardığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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