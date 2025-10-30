Tokat'ta servisler çarpıştı: 10 yaralı
Tokat'ta iki servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 10 işçi yaralandı.
Tokat'ta işçi servislerinin yaptığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Erbaa-Niksar karayolu Gürçeşme Kavşağı'nda meydana geldi.
Volkan Yangıncı idaresindeki 60 ADM 013 plakalı işçi servisi minibüsü, Mustafa Keskin yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 60 M 0901 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlardaki Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Tokat