Tokat'ta seyir halindeki motosiklet alev aldı
07.11.2025 23:03
DHA
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Niksar ilçe merkezinde K.B. yönetimindeki 60 ABG 108 plakalı motosiklet, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Sürücü, motosikleti emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan motosikleti söndürdü.
Yanan motosiklet, kullanılmaz hale geldi.