Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Polis ekipleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 2 kişi ifade işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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