Tokat’ta silahlı kavga. 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat’ın Kemalpaşa köyünde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (14), Yiğit Genç (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan E.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.