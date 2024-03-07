Tokat’ta sır ölüm: Ağaçta asılı bulundu

Tokat’ta ormanlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 45 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Tokat’ta sır ölüm: Ağaçta asılı bulundu

’ta vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bir erkek cesedi gördü.

Kimliği belirsiz 45 yaşlarındaki bir erkek, iple boynundan ağaca asılı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme yapıldı.

45 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin adından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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