Tokat'ta su kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta su meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta su kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk'e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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