Tokat'ta süt sağım makinesi ölüme neden oldu

Tokat'ta süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül Salı günü kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Gözova köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, köyde yaşayan Emine Yılmaz (59) elektrikli sağım makinesiyle sağmak istedi. Makinedeki kaçağı nedeniyle akıma kapılan Yılmaz, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

