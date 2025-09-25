Tokat'ta süt sağım makinesi ölüme neden oldu

Olay, 23 Eylül Salı günü kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Gözova köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, köyde yaşayan Emine Yılmaz (59) elektrikli sağım makinesiyle süt sağmak istedi. Makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Yılmaz, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.