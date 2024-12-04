Tokat'ta taş ocağında yangın: 8 kamyon kül oldu

Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.