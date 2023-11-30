Tokat'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Tokat'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat-Sivas karayolu İhsaniye köyü mevkiinde, Sivas istikametinden Tokat istikametine giden C.A. (35) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.S. (38) idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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