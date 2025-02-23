Tokat'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaza 14.00 sıralarında Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. yönetimindeki ticari taksi ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Turhal ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.