Tokat’ta trafik kazası: Aynı aileden üç yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden üç kişi yaralandı.

Tokat’ta trafik kazası: Aynı aileden üç yaralı

M.A.D. (42) idaresindeki 34 KIE 200 plakalı otomobil, D-100 kara yolu üzeri Yeşilyurt köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan eşi L.D. (38) ve kızı R.D. (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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