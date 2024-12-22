Tokat’ta trafik kazası: Aynı aileden üç yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden üç kişi yaralandı.
M.A.D. (42) idaresindeki 34 KIE 200 plakalı otomobil, D-100 kara yolu üzeri Yeşilyurt köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan eşi L.D. (38) ve kızı R.D. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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