Tokat'ta trafik kazasında yaralanan çocuk 11 gün sonra yaşamını yitirdi

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinden önce Tokat Devlet Hastanesine ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen Meryem Ahsen A, 11 günlük yaşam savaşını yitirdi.



Aynı kazada ağır yaralanan anne Sema A'nın tedavisinin Tokat Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.



Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi'nde, 28 Ağustos'ta, Mustafa K. (55) yönetimindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil ile Murat Y. (47) idaresindeki 60 T 0909 plakalı taksi çarpışmış, kazada sürücüler ile taksideki yolcu G.Ö. (15), otomobilde bulunan Meryem Ahsen Alp (3) ve annesi Sema A. (31) yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılmış, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.