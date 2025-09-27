Tokat'ta dört yavru köpek ölü bulundu

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanmış şekilde ölü yavru köpekler bulundu.

Konuyla ilgili Zile Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin Y.Ç. isimli şahsa ait oldukları, şahıs ifadesinde, köpeğinin yaklaşık 5 gündür kayıp olduğunu, doğurduğundan haberi olmadığını belirtmiştir. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, 4 köpek yavrusunun saman ipine dolaştıkları, sonrasında kendilerini kurtaramadıkları için açlıktan can verdikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.Ç.'ye idari para cezası kesilmiş, hayatta olan 3 köpek yavrusu ve annelerine el konularak barınağa yerleştirilmiştir."