Tokat'ta veli şiddeti: Okulu basıp, öğretmenin yakasına yapıştı

Tokat'ta Fatih İlkokulu'nda bir veli, çocuğunun öğretmenini yakasından tutarak dövmeye çalıştı. Öğretmen darp raporu alırken, saldırgan veli ifade için emniyete götürüldü.

Tokat'ta veli şiddeti: Okulu basıp, öğretmenin yakasına yapıştı

'ta bir ilkokulda, öğretmeni dövmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İddiaya göre, kent merkezindeki Fatih İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni Emine D., velilerin olduğu WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin ismini yazdı.

Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş., öğretmenler odasına geçen Emine D.'nin yakasından tuttu.

Emine D., hastaneye giderek darp raporu aldı.

A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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