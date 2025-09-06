Tokat'ta yangın: Ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Güblüce köyünde Hüseyin İrez'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede İrez'e ait eve sıçradı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

