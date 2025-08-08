Tokat'ta yasa dışı bahis operasyonu: 21 tutuklama

Yasa dışı bahise yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyon Tokat'ta yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Yasa dışı bahis suçuna yönelik merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğünün ortak yürüttüğü operasyon kapsamında Tokat, Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da gözaltına alınan 34 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

