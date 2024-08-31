Tokat'ta yediemin otoparkında hırsızlık

Tokat'ın Niksar ilçesinde yedieminin otoparkında bulunan yanmış TIR'ın malzemelerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tokat'ta yediemin otoparkında hırsızlık

'ta Niksar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan yediemin otoparkından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparka bir otomobille gelerek, yanmış bir TIR'ın malzemelerini çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobille otoparka geldikleri, çaldıkları malzemeleri otomobile yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor.

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