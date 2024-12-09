Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda erkek cesedi gördü.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



