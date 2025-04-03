Tokat’ta yolcu minibüsü, TIR’la çarpıştı: Beş yaralı
Tokat’ta yolcu minibüsü, TIR’la çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve dört yolcusu yaralandı.
Tokat’ta yolcu minibüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.
Tokat’tan Artova ilçesine yolcu götüren M.Y. idaresindeki 60 M 2306 plakalı minibüs, Kızıliniş mevkisinde C.A. (46) yönetimindeki 34 DFV 319 plakalı TIR’la çarpıştı.
Kazada yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı
Kazada, sürücü M.Y. ile minibüsteki yolculardan M.E. (72), A.T.D. (27), M.A. (21) ve A.T. (89) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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