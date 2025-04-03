Tokat’ta yolcu minibüsü, TIR’la çarpıştı: Beş yaralı

Tokat’ta yolcu minibüsü, TIR’la çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve dört yolcusu yaralandı.

Tokat’ta yolcu minibüsü, TIR’la çarpıştı: Beş yaralı

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’ta yolcu minibüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.

Tokat’tan Artova ilçesine yolcu götüren M.Y. idaresindeki 60 M 2306 plakalı minibüs, Kızıliniş mevkisinde C.A. (46) yönetimindeki 34 DFV 319 plakalı TIR’la çarpıştı.

Tokat’ta yolcu minibüsü, TIR’la çarpıştı: Beş yaralı - 1 Kazada yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı

Kazada, sürücü M.Y. ile minibüsteki yolculardan M.E. (72), A.T.D. (27), M.A. (21) ve A.T. (89) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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