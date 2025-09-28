Tokat’ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı

Mert Akbulut, , akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarındaki cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Mert Akbulut, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"YORGUN MERMİ" İLE VURULDU



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cadde üzerinde mermi kovanı aradı. Yapılan değerlendirmelerde, Akbulut'un yürürken isabet eden "yorgun mermi" ile vurulduğu anlaşıldı. Sırtından giren merminin vücudunun ön bölgesinden çıktığı saptandı.

Hastanede tedavisi süren Mert Akbulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.