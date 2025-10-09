Tokat'ta yürüyüş ve gösteri yasağı

Tokat'ta yürüyüş, gösteri ve etkinlikler üç gün boyunca yasaklandı.

Karar, Tokat Valiliği tarafından alındı.

Kararda, il genelinde yapılacak tüm açık ve kapalı yer toplantılarının, yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş ve pankart asma, el ilanı dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konser, konferans ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu yasak, bu gece 00.01'de başladı ve 11 Ekim gece yarısına kadar sürecek.