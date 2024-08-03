Tokat'taki köylülerden maden arama çalışmasına protesto

Yaklaşık 350 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti.

Köylüler adına açıklamayı yapan Halil Bakan, "Tokat ve çevresinde, toplam 937 adet 4'üncü grup maden arama ruhsatı bulunmaktadır. Tokat ilinin ve çevresinin yüzde 46'sı madene ruhsatlanmıştır. Endemik bitki barındıran ormanlarımızın yüzde 44'ü, bereketli tarım alanlarımızın ise yüzde 27'si maalesef madenlerle ruhsatlandırılmıştır. Tokat Şehitler köyünde yapılmak istenen maden arama girişimi de 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Ancak hayata geçirilmek istenen yer Tokat'ın en stratejik noktalarından birisidir. Yaklaşık 30 köyün su havzasını etkileyecek maden, Tokat'ın en yoğun ormanlarını, en geniş yaylalarını tehdit etmektedir." diye konuştu.

