Tokat'taki köylülerden maden arama çalışmasına protesto

Tokat'ın merkeze bağlı Şehitler köyünde yaşayanlar, özel firmanın maden arama çalışmalarını kent merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

Tokat'taki köylülerden maden arama çalışmasına protesto

Merkeze bağlı Şehitler köyünde özel bir madencilik firmasının başlattığı değerli maden arama çalışması, bölge halkının tepkisi çekti.

Yaklaşık 350 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti.

Basın açıklamasına İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve CHP Milletvekili Kadim Durmaz ile siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve bölge halkı katıldı.

Tokat'taki köylülerden maden arama çalışmasına protesto - 1

Köylüler adına açıklamayı yapan Halil Bakan, " ve çevresinde, toplam 937 adet 4'üncü grup maden arama ruhsatı bulunmaktadır. Tokat ilinin ve çevresinin yüzde 46'sı madene ruhsatlanmıştır. Endemik bitki barındıran ormanlarımızın yüzde 44'ü, bereketli tarım alanlarımızın ise yüzde 27'si maalesef madenlerle ruhsatlandırılmıştır. Tokat Şehitler köyünde yapılmak istenen maden arama girişimi de 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Ancak hayata geçirilmek istenen yer Tokat'ın en stratejik noktalarından birisidir. Yaklaşık 30 köyün su havzasını etkileyecek maden, Tokat'ın en yoğun ormanlarını, en geniş yaylalarını tehdit etmektedir." diye konuştu.

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