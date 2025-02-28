Tokat'ta kontrolden çıkan pikap karşı şeride geçti: İki yaralı

Tokat’ta kontrolden çıkan pikap, bariyere çarparak karşı şeride geçti. Kazada iki kişi yaralandı.

Tokat'ta kontrolden çıkan pikap karşı şeride geçti: İki yaralı

'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki iki kişi yaralandı.

O.Ç. idaresindeki 60 ABC 571 plakalı pikap, Tokat-Niksar karayolu Gökdere mevkisinde çarptığı bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Kazada, pikapta bulunan A.Ç. ve M.N. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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