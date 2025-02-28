Tokat'ta kontrolden çıkan pikap karşı şeride geçti: İki yaralı
Tokat’ta kontrolden çıkan pikap, bariyere çarparak karşı şeride geçti. Kazada iki kişi yaralandı.
Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki iki kişi yaralandı.
O.Ç. idaresindeki 60 ABC 571 plakalı pikap, Tokat-Niksar karayolu Gökdere mevkisinde çarptığı bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Kazada, pikapta bulunan A.Ç. ve M.N. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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