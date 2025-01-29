TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 5 Şubat 2025'te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul'daki fiziki katılımların yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak.



TOKİ SATIŞI NEREDE?



Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;



İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul



Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

