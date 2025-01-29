TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ arsa satışı için alıcılar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 5 Şubat 2025'te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul'daki fiziki katılımların yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak.
TOKİ SATIŞI NEREDE?
Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.
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