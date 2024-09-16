TOKİ 25 ilde 390 arsayı açık artırma ile satışa sunacak: TOKİ açık artırma hangi illerde, ne zaman yapılacak?

Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA TARİHİ



Açık artırma, 2 ve 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak.



Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.



Arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek



Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.



Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.



Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.