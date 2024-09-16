TOKİ 25 ilde 390 arsayı açık artırma ile satışa sunacak: TOKİ açık artırma hangi illerde, ne zaman yapılacak?

TOKİ, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 390 arsayı satışa sunacak. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ açık artırma hangi illerde, ne zaman yapılacak?

TOKİ 25 ilde 390 arsayı açık artırma ile satışa sunacak: TOKİ açık artırma hangi illerde, ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 390 arsayı satışa sunacak.

TOKİ 25 ilde 390 arsayı açık artırma ile satışa sunacak: TOKİ açık artırma hangi illerde, ne zaman yapılacak? - 1

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK İLLER

Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satılacak.

TOKİ 25 ilde 390 arsayı açık artırma ile satışa sunacak: TOKİ açık artırma hangi illerde, ne zaman yapılacak? - 2

AÇIK ARTIRMA TARİHİ

Açık artırma, 2 ve 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

Arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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