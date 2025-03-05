TOKİ 250 bin konut kampanyası nedir, ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kez geçen yıl 250 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. Kurum, bu kampanya için için 2025 yılı sonunu işaret etti. Dolayısıyla, kampanya 2025 yılı sonunda. Bu tarih öncesi herhangi bir konut satışı ve kura çekimi söz konusu değil.

Şubat ayı başında Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge iletildi ve yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

250 bin konut projesinin başlaması için önce valiliklerin arsa belirlemesi gerekiyor ve bu çalışmanın yıl sonuna sürmesi planlanıyor.

250 bin konutun 81 il için geçerli olması bekleniyor. Hangi ilde kaç adet konut yapılacağı, arsa büyüklüğü ve talebe bağlı olarak netleşecek.

"Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Genelgede, Anayasa’daki "konut hakkı" vurgulandı ve "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı.

TOKİ HANGİ İLLERDE KONUT YAPACAK?

Yıl sonunda ayrıntıları netleşecek projenin 81 ilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımı planlanıyor.

TOKİ 250 BİN KAMPANYASINA BAŞVURU NE ZAMAN?

Projenin ayrıntıları 2025 yılı sonunda açıklanacak. TOKİ'nin yapacağı duyuruyla başvuru tarihleri belli olacak. TOKİ projelerine e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor ve katılım yüksek olan yerlerde kura çekilecek. Aynı şekilde, başvuru bedeli, hangi bankaya peşinat yatırılacağı da bu duyuruyla belli olacak.