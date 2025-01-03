TOKİ, 46 ilde 563 arsayı açık artırmayla satacak: TOKİ açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde, toplamda 563 arsayı satışa sunacağını duyurdu. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, ihaleler 9-10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



TOKİ 46 İL 563 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?



Arsalar 9-10 Ocak tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İl dağılımı şöyle;



9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.



10 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.