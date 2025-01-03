TOKİ, 46 ilde 563 arsayı açık artırmayla satacak: TOKİ açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde, toplamda 563 arsa açık artırma ile satışa sunulacak. Peki, TOKİ açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde, toplamda 563 arsayı satışa sunacağını duyurdu. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, ihaleler 9-10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
TOKİ 46 İL 563 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
Arsalar 9-10 Ocak tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İl dağılımı şöyle;
9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.
10 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.
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