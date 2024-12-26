TOKİ 47 İlde 346 gayrimenkul satacak: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman başlayacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 346 gayrimenkulü satışa sunuyor. Konutlar için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 15 peşin ve 60 ay vade imkânı sunulacak.Ayrıntılı liste ve satış koşulları www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden paylaşıldı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 47 ilde iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkaracağını duyurdu. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor.
TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?
Satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.
346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.
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