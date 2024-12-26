TOKİ 47 İlde 346 gayrimenkul satacak: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 47 ilde iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkaracağını duyurdu. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor.