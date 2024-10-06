TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkul satışı: TOKİ (konut-iş yeri) açık artırma ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), 47 ilde 369 gayrimenkulü 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.



Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.



Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.