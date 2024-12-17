TOKİ 51 ilde 607 arsa satışı yapacak: Arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?
TOKİ aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu toplam 51 ilde 607 arsayı satışa çıkaracak. İki gün sürecek açık artırmada kişiler satışa çevrim içi olarak da katılım sağlayabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?
TOKİ aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 51 ilde 607 arsa satışa çıkıyor. TOKİ'nin iki gün sürecek açık artırmasına katılmak isteyenler tarihleri ve sürecin ayrıntılarını merak ediyor.
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;
24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.
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