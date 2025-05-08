TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı ne zaman?

TOKİ, 53 ildeki 357 gayrimenkulü açık artırmayla satışa sunuyor. Toplamda 157 konut ve 200 iş yerini kapsayan ihaleler, iki gün boyunca devam edecek. İhalelere katılmak isteyenlerin, gerekli teminatı yatırmaları şart koşuluyor. İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak düzenlenecek açık artırmalara, dileyenler internet üzerinden de katılım sağlayabilecek.