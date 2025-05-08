TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 farklı ilde bulunan toplam 357 konut ve iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalarla alıcılarını bulacak olan bu taşınmazlar için, isteyenler internet üzerinden de teklif verebilecek. Peki, TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı ne zaman?
TOKİ, 53 ildeki 357 gayrimenkulü açık artırmayla satışa sunuyor. Toplamda 157 konut ve 200 iş yerini kapsayan ihaleler, iki gün boyunca devam edecek. İhalelere katılmak isteyenlerin, gerekli teminatı yatırmaları şart koşuluyor. İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak düzenlenecek açık artırmalara, dileyenler internet üzerinden de katılım sağlayabilecek.
GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ NE ZAMAN?
TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.
Müzayede adresi olarak;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara belirlendi.
MÜZAYEDE YAPILACAK YERLER
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.
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