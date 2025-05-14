TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık artırma satışına online katılım nasıl sağlanır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde 357 gayrimenkul 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut ve işyerlerine yüzde 15 peşin 60 ay, yüzde 15 peşin 120 ay ve yüzde 25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.



AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?



Açık artırmalar, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de teklif verilebilecek.



Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.



TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?



Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.