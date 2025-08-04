TOKİ 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor: TOKİ 642 arsa satışı ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmayı planlayanlar için yeni bir satış ilanı yayımladı. Türkiye’nin 56 farklı ilinde toplam 642 arsa, açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Ağustos ayında gerçekleşecek bu satışlar, hem yatırımcılar hem de konut veya iş yeri arsası arayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.