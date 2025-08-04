TOKİ 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor: TOKİ 642 arsa satışı ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir satış ilanı yayımladı. Türkiye genelinde 36 farklı ilde düzenlenecek açık artırma yöntemiyle toplamda 242 arsa alıcılarını bekliyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde başlayacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmayı planlayanlar için yeni bir satış ilanı yayımladı. Türkiye’nin 56 farklı ilinde toplam 642 arsa, açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Ağustos ayında gerçekleşecek bu satışlar, hem yatırımcılar hem de konut veya iş yeri arsası arayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
TOKİ 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
Online başvurular ve teklif işlemleri, TOKİ'nin ve ilgili müzayede şirketinin internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak olan müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, arsanın değerine bağlı olarak belirlenen katılım teminatını yatırmaları şarttır.
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
5 Ağustos 2025 Salı
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat
6 Ağustos 2025 Çarşamba
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Toki Açık Artırma
- Toki