TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ilde 390 arsa açık artırma ile satılacak. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor. Peki, TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek?

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () 25 ildeki 390 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 2-3 Ekim'de yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar - 1

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar - 2

ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satılacak.

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