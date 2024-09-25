TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 ildeki 390 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 2-3 Ekim'de yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.



Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.