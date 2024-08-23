TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok ilde yer açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ istanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu 32 ilde 174 arsayı açık arttırma yöntemi ile satacak. Peki, TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
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TOKİ32 ilde 174 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunacağını duyurmuştu. Açıklama ardından gözler iller ve açık artırma tarihi merak ediliyor. Alıcılar, söz konusu arsaları yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? - 1

ARSA AÇIK ARTIRMA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olan toplam 6 milyon 957 bin 343 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 174 arsa, açık artırmayla satılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10.30 saatinde yapılacak.

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