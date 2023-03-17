TOKİ arsa kura takvimi: Hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında satışa çıkacak arsalar için kura çekimi devam ediyor. Takvime göre, bugün (17 Mart) Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırklareli, Trabzon Merkez müstakil arsa kuraları çekilecek.
İLLERE GÖRE ARSA SAYISI
17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)
17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)
17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)
17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)
17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)
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TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.
TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Konya kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından e-devlet ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek.