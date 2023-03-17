TOKİ arsa kura takvimi: Hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında satışa çıkacak arsalar için kura çekimi devam ediyor. Takvime göre, bugün (17 Mart) Batman, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırklareli, Trabzon Merkez müstakil arsa kuraları çekilecek.

İLLERE GÖRE ARSA SAYISI

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)