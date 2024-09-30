TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak? 25 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir... ) arsa satışa sunulacak
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacağını duyurdu ve ayrıntıları paylaştı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 25 ilde 379 arsa satışa sunulacak. Peki, TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 390 arsayı satışa sunacak. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor..
ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satılacak.
AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma, 2 ve 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak.
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
Arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek
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