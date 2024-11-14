TOKİ arsa satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? 44 ilde arsa satışı ihale tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor. 44 ilde arsa satışı ihale tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ arsa satışları başladı mı, ne zaman başlayacak?
TOKİ, Türkiye genelinde 44 ilde toplam 901 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ’nin uygun fiyatlı arsa satışları için ihale süreci, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. İhaleler Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Vatandaşlar, satışlara Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de katılım sağlayabilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunan 901 arsa, açık artırmayla satılacak.
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