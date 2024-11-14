TOKİ arsa satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? 44 ilde arsa satışı ihale tarihleri

TOKİ , Türkiye genelinde 44 ilde toplam 901 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?



TOKİ’nin uygun fiyatlı arsa satışları için ihale süreci, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. İhaleler Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Vatandaşlar, satışlara Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de katılım sağlayabilecek.

