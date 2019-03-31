Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.
ÖMER BULUT KİMDİR?
1968 Yılında Trabzon’da doğdu. ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994’te mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı. Toplu Konut İdaresi'nde, 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 arası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup, Aralık 2018'de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Başkanlık görevine vekâleten atanmıştır.
Ömer BULUT, evli ve 2 çocuk babasıdır.