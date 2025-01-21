TOKİ Çanakkale kura çekilişi gerçekleştirildi (Çanakkale Ezine kura sonuçları ve isim listesi)

Çanakkale Ezine'de, TOKİ'nin 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen sosyal konutlar için başvurular tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Bu projede yer alan 2+1 tipi 280 konut ve 3+1 tipi 108 konut olmak üzere toplamda 388 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. Kurada, başvuru sahiplerinin hangi konutlara sahip olacağı belirlendi ve sonuçlar açıklandı.

TOKİ Ezine kura çekiliş sonuçları noter onayından sonra akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sayfasında ve e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

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