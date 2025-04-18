TOKİ e-Devlet 2025 başvurusu: 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, 81 ilde 250 bin konut projesi için hazırlıklara başladı. Gözler şimdi TOKİ 250 bin sosyal konut projesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il başvuru tarihlerinde. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut başvurularında son bilgiler...



TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı.



TOKİ'nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.



Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.



81 İLİN TAMAMINDA KONUT YAPILACAK



TOKİ 250 bin konut projesiyle birlikte dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen çalışmada tatamıında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak.



Yeni inşa edilecek konutların altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için ihale tarihleri belli oldu. 7 Kasım’da başlayan ihale süreci, 2025 yılının Haziran ayına kadar devam edecek. 128 bin 378’i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.



Yıl sonuna kadar ayrıntılarının netleşmesi beklenen projede kent merkezi, ilçe merkezlerinde nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapılması planlanıyor.