TOKİ Elazığ ve Adıyaman kuraları gerçekleşiyor: TOKİ canlı kura çekilişi ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde kura çekilişi devam ediyor.

Takvim doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimleri, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ resmi Twitter adresinden vatandaşları bilgilendirdi. Kurumun resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada " Bugün kuralar Elazığ ve Adıyaman illerimizde...Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

ELAZIĞ TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN