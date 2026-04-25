TOKİ İstanbul kura çekim heyecanı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız
25.04.2026 14:26
Son Güncelleme: 25.04.2026 14:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Türkiye'nin dünyaya açılan kapısını olduğunu dile getirip "Şehirler, milletin kimlik belgesidir." dedi.
100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekimleri ile on binlerce dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yuva hayali gerçeğe dönüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim törenine katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duygusa, aynı kararlılıktayız. İstanbul bizim vizyon şehrimiz, dünyaya açılan kapımız, göz bebeğimiz.
500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun İstanbulumuz , ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanede oturacak vatandaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum.
Şehirler, milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir."