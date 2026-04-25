TOKİ İstanbul kura çekim heyecanı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız

100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekimleri ile on binlerce dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye " İstanbul kura çekim törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duygusa, aynı kararlılıktayız. İstanbul bizim vizyon şehrimiz, dünyaya açılan kapımız, göz bebeğimiz.

500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun İstanbulumuz , ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanede oturacak vatandaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum.

Şehirler, milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir."