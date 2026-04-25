TOKİ İstanbul kura çekim heyecanı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un yegane çözümü kentsel dönüşümdür

100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekimleri ile on binlerce dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye " İstanbul kura çekim törenine katılıyor.

"İSTANBUL GÖZ BEBEĞİMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duygusa, aynı kararlılıktayız. İstanbul bizim vizyon şehrimiz, dünyaya açılan kapımız, göz bebeğimiz.

500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun İstanbulumuz , ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanede oturacak vatandaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum.

“YEGANE ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Şehirler, milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir.

Şehirlerimiz depreme daha dayanıklı hale getirmenin çabası halindeyiz. TOKİ konutlarıyla 6 milyondan fazla vatandaşımızı modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Meseleyi sadece yeni konut alanı olarak görmedik. Riskli yapı stokunu azaltmaya çalıştık. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 762 bin sosyal konut yaptık.

İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil bir gündemi yoktur. Gelin bu kampanyaları değerlendirin. Binanızı yenilemek için harekete geçin.

DEPREM BÖLGESİ

53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat'tan sonra deprem konutlarını 15 günde attık. İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırdık. Depremin üzerinden bir sene bile geçmeden 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelere teslim ettik.

Deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık. En güzel cevabı tarihi başarıya imza atarak verdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde eğitim , ticaret ve sosyal hayat eski canlılığına kavuşmuştur.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Ulaştığımız seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın derdinde. Bizim gündemimizde İstanbul dahil bütün şehirlerimize taş üzerin taş koymak var. Onların ise para kuleleri var. İçi euro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlığı var.

Koca koca adamlar işi gücü bırakmış çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtını dönüyor. Allah bunlara akış fikir versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor.

KONUT PROJESİ

500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatmıştık. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimizi nihayete erdirdik.

Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli bir şekilde ev sahibi olacak.

Kura çekiminin ardından temeller atılacak ve evlerimiz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.